ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
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ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu

06.03.2021 13:10 | Son Güncelleme: 06.03.2021 13:28
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu

Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutulduTurizm kenti Antalya'da, turuncu kategoride olmasına rağmen kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi vatandaşlar sahile ve parklara koştu.

Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu

Turizm kenti Antalya'da, turuncu kategoride olmasına rağmen kısıtlamanın kalktığı ilk cumartesi vatandaşlar sahile ve parklara koştu. Maske ve fiziki mesafe kuralı ise unutuldu.

Turuncu kategorideki turizm kenti Antalya'da kısıtlamanın kaldırıldığı ilk cumartesi günü yoğunluk dikkati çekti. Önceki hafta sonlarında yalnızca kısıtlamadan muaf turistlerle dolan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne bu defa Antalyalılar da geldi. Sabah erken saatlerde sahile gelen vatandaş, hafta sonunu dışarıda geçirmenin keyfini sürdü. Kimi balık tuttu, kimi ise sahil bandında spor ve yürüyüş yaptı. Bazıları ise hafta sonu kahvaltısını sahil kenarında çaylarını yudumlayarak yaptı. Maske ve fiziki mesafe kuralına ise dikkat edilmediği görüldü. Hava sıcaklığının 16, deniz suyu sıcaklığının ise 18 dereceleri gösterdiği kentte nem oranı ise yüzde 56 olarak ölçüldü.

"YOĞUNLUK ENDİŞELENDİRDİ"

Sahil kanrında çayı içen Reyhan Ateş, "Günlerce dışarı çıkamadık. Eve kapandık, oksijen sıfırdı. O yüzden temiz hava alalım dedik. Hava serin ama iyi geldi. Dışarı çıkar çıkmaz iyi oldu. Yoğunluk beni korkutmuyor, Türkiye olarak önlemlerimizi iyi aldığımızı düşünüyorum" dedi.

Resim öğretmeni Pınar Bingül, sahil kenarında sabah kahvaltısı yapanlardandı. Yoğunluk karşısında endişeli olduğunu belirten Bingül, "Aslında bir anlamda bu yoğunluk beni düşündürdü. Ama insanlar artık hava almak istiyor. Bence çok kalabalık olmadan dışaır çıkılabilir. Cumartesi dışarı çıkmayı gerçekten çok özlemişiz. 1 yıldır evdeyiz. Bu sabah çayı temleyip direkt dışarı çıktık" diye konuştu.

Deniz Tamer Göksu (10) dışarı çıkmayı ve parka gitmeyi çok özlediğini belirtti. Evde olduğu zamanlarda bilgisayar ve televizyonla vakit geçirdiğini belirten Göksu, "Evde de sıkılmadım. Arkadaşlarımla bilgisayar oyunu ve görüntülü görüşmeler yaptık" dedi.

Yalnızca sahil ve sahil bandı kalabalık değildi. Kentteki birçok park ve mesire alanı vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Kısıtlmanın olmadığı ilk cumartesinin keyfini ise en çok parklarda oynayan çocuklar çıkardı.

ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu
ANTALYA Kısıtlamanın kalktığı Antalya'da sahil ve parklar doldu, maske mesafe unutuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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