Kısıtlamanın ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

Trabzon ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı ikinci günde de cadde, sokak ve meydanlara sessizlik hakim oldu.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 3 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Trabzon'da cadde, sokak ve meydanlar boş kaldı.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de polis ekipleri ve görevliler dışında, şehrin en kalabalık yerlerinden Atatürk Alanı, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklara sessizlik hakim.

Uygulama yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamındaki kişileri kontrol ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, boş kalan cadde ve sokaklarda çevre düzenlemesi, yol bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu

Ordu'da da sakin bir gün daha yaşanıyor.

Süleyman Felek, İsmet Paşa ve Sırrıpaşa caddeleri, Demokrasi ve Köprübaşı meydanları ile sahil kenarında sakinlik gözleniyor.

Karadeniz Sahil Yolu'nda ise araç trafiği çok düşük seviyede gerçekleşiyor.

Uygulama noktalarında görevli polis memurları, yoldan az sayıda geçen araçları denetledi.

Belediye ve elektrik ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: AA