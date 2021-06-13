Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı
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Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş - Haberler | Yerel

Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sadece Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı

BİLECİK - Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sadece Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.

Salgınla mücadele amacıyla Cumartesi akşam saat 22.00'de başlayan ve Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Gölpazarı ilçesinde sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu. Polis ve jandarma ekipleri, ilçenin farklı kesimlerinde oluşturulan kontrol noktalarında denetimlerini sürdürürken, yollarda az sayıda araç trafiği oluştu.

Öte yandan vatandaşlar evlerine yakın market ve fırından alışveriş yapıyor.

Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı
Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı
Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı
Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arslan Altındiş

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