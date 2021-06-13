Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı

Kısıtlamalarda sokak ve caddeler boş kaldı Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sadece Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile cadde ve sokaklar boş kaldı.