Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı

Kırmızı renk grubundaki illerde uygulanacak olan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması çok yüksek riskli il Balıkesir'de de başladı.

Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti
Kurdaki spekülatif artış sonrası Erdoğan çağrı yaptı, 6 günde rekor satış gerçekleşti
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti
Mansur Yavaş'a Erdoğan ve İmamoğlu'nu geçtiği anket soruldu, cevabı çok netti

Kırmızı renk grubundaki illerde uygulanacak olan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma kısıtlaması çok yüksek riskli il Balıkesir'de de başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan kabine toplantısı sonrasında açıklanan kararlarda kırmızı renk grubundaki illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağı belirtildi. Kararın açıklanmasının ardından kırmızı renk grubundaki Balıkesir'de Cuma günü saat 21: 00 itibariyle başlayan ve Pazartesi 05: 00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı. Yasağın başlamasıyla beraber Balıkesir adeta sessizliğe büründü. Kısıtlama saatlerinde kolluk kuvvetleri şehrin birçok noktasında sıkı denetimlerini sürdürüyorlar. - BALIKESİR

Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı
Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı
Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı
Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı
Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı
Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Haydar Akar Devlet Bahçeli Mustafa Şentop
Magazin Şeyma Subaşı Burcu Biricik Armağan Çağlayan İbrahim Çelikkol
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamalar Balıkesir'de başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 22:45:31. #1.16#
title