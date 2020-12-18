Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor

18.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 18.12.2020 17:56
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan balıkçı esnafı, tezgahlarını hazırlamaya başladı.

İZMİR'de koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan hafta sonu kısıtlamasından muaf tutulan balıkçı esnafı, tezgahlarını hazırlamaya başladı. Balıkçılar, 'Tezgahlarımızı hazırladık. Balıklarımızı bollaştırdık. Kısıtlamada taze balığa ulaşmak isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz' dedi.

Balıkçı esnafı, koronavirüs salgınının önüne geçmek amacıyla hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu. Balıkçıların 10.00-17.00 saatleri arasında tezgahlarını açabilecekleri duyuruldu. Vatandaşların, evlerine yürüme mesafesindeki balıkçılardan alışveriş yapabileceğine dair kararın ardından esnaf hazırlıklara başladı. İzmir Havra Sokağı balıkçı esnafından İzzettin Yedikardeş, "Kısıtlama günlerinde de açık olacağımızı öğrendiğimiz andan itibaren tezgahlarımızı hazırladık. Müşterilerimizi bekliyoruz. Normalde, cumartesi ile pazar kısıtlama olduğu için cuma günü yoğun oluyoruz. Vatandaşlar, cuma gününden balık alışverişlerini yapıyor. Ancak bu hafta sonu kısıtlamasında açık olmamız, cuma günkü yoğunluğu da azalttı" dedi.

BALIKLARIMIZI BOLLAŞTIRDIK

Bir diğer balıkçı esnafı Hakan Kalkan ise "Hafta sonu kısıtlamasında açık olacağımız için tezgahlarımızı hazırladık. Balıklarımızı bollaştırdık, çeşitlerimizi genişlettik. Fiyatlarımız uygun. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Geçen hafta cuma günü, çok yoğunduk ancak kısıtlama boyunca açık olacağımız için cuma günkü yoğunluğumuz da azaldı. Biz, hafta sonu 10.00 ile 17.00 arasında vatandaşlarımızı bekliyor olacağız" ifadelerini kullandı.

HARİKA BİR KARAR

Balıkçıların kısıtlamada açık olmasına sevindiğini belirten Tuğba Çakanşimşek, "Zaten koronavirüs süreci olmadığı zamanda da düzenli tüketiyorduk. Şimdi de haftada 2 kez tüketiyoruz. Kısıtlama olduğu için cuma gününden balık alışverişimizi yapıyoruz. Ama kısıtlama zamanlarında balıkçıların, açık olması harika bir haber. En azından aldığımız balığı, hiç buzdolabına koymadan taze bir şekilde tüketebileceğiz' dedi. Bir diğer İzmir sakini  Erol Özer ise "Haftada bir kez balık yemeye gayret ediyoruz. Balığı sevmemek mümkün değil. 65 yaş üzerinde olduğum için,  sokağa çıkma saatlerinde dışarıya çıkıyor ve balık alışverişimi yapıyorum" diye konuştu.


Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor
Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökçe ADAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Lütfi Elvan Devlet Bahçeli Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Caner Cindoruk Birkan Sokullu İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Burak Yılmaz Ali Şansalan İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk Karar Adana Şiddet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamadan muaf tutulan balıkçılar müşterilerini bekliyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 17:58:18. #1.15#
title