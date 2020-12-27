Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar
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Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar

27.12.2020 15:42 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:45
Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar

Pandemi tedbirleri dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, çalışma izniyle dışarıda olan vatandaşların araçlarında oluşabilecek sorunlar işlerini aksatıyor.

Pandemi tedbirleri dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında, çalışma izniyle dışarıda olan vatandaşların araçlarında oluşabilecek sorunlar işlerini aksatıyor. Eskişehir'de bunu gören bir firma ise aldıkları izinle vatandaşın imdadına yetişerek, evlere ya da yolda kalanlara akü servisi dahi yapmaya başladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Esentepe Mahallesi'nde otomotiv sektöründe hizmet veren bir firmanın işletme müdürü Ali Çürü, sanayi esnafının genelinin kapalı olduğu hafta sonu, çalışma izni olup dışarıda olan insanların araçlarında oluşabilecek sorunlarda onlara yardımcı olduklarını belirterek, "Otomotiv sektöründe tamirat, yedek parça, akü ve lastik hizmetleri veriyoruz. Sokağa çıkma yasağı olan günlerde çalışma izni olup dışarıda hizmet veren kişilerin araçlarında oluşabilecek ani sorunlar için bizde onlara hizmet veriyoruz. Emniyet araçları, ambulanslar, çekiciler gibi acil durumlarda kullanılan araçların anlık ve küçük çaplı sorunlarında yardımcı oluyoruz ki halka hizmet devam edebilsin" dedi.

"Evlerine akü götürüyoruz"

Evlerinde bir sorun yaşayıp acil şekilde evden çıkmak durumunda kalıp araçlarında sorun yaşayan müşterilerinin evlerine akü götürdüklerini dile getiren Çürü şunları söyledi:

"Acil işi olup akü sıkıntısı yaşayan müşterilerimiz oluyor. Telefon ettikleri zaman evlerine kadar akü götürüp takıyoruz. veya lastiğinin patladığını gören ve bizi çağıran kişilerin yardımına gidiyoruz. Yani küçük çaplı sorunların tamamına hizmet verip, izin belgesi olan insanların veya acil durumla karşılaşan insanların yarı yolda kalmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Kısıtlama günlerinde bile araçlarındaki sorunu halledip işlerine devam eden halkımız sürekli memnuniyetlerini dile getiriyorlar." - ESKİŞEHİR

Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar
Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar
Kısıtlamada yolda kalanların yanlarında oluyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 15:46:26. #1.14#
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