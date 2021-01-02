Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu
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Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu

02.01.2021 16:23 | Son Güncelleme: 02.01.2021 16:27
Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası, yılbaşı gecesini de kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilcilerin akınına uğradı.

AYDIN'ın turistik ilçesi Kuşadası, yılbaşı gecesini de kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasında tatilcilerin akınına uğradı. İlçedeki 5 yıldızlı turistik tesislerde konaklayan ziyaretçiler tesislerin açık alanlarında güzel havanın keyfini çıkardı. Yabancı turistler ise otellerin plaj kısmında denize girip, güneşlendi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Kuşadası, yeni yılı ilçedeki turistik tesislerde karşılamak isteyen yerli ve yabancı ziyaretçiler ile doldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında perşembe günü saat 21.00'de başlayan ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında başta İzmir olmak üzere Manisa ve Denizli gibi çevre illerden Kuşadası'na ziyaretçi akını oldu. Balo, canlı müzik ve benzer etkinliklerin olmadığı 5 yıldızlı otellerde konaklayan yerli misafirler, güzel havanın tadını çıkarmak tesislere ait açık alanlarda yürüyüş yaptı. Yabancı turistler ise tercihlerini plaj kısmında denize girip güneşlenmekten yana kullandı.

'MANZARA ÇOK GÜZEL'Kuşadası'na ailesiyle İzmir'den geldiğini belirten tekstilci Derya Alev, "4 günlük kısıtlamada kısa bir tatil yapmak istedik. Eve kapanmaktansa doğa ile baş başa olmayı istedik. Bu nedenle Kuşadası'nı tercih ettik. Otelde, bol bol yürüyüş yapıp temiz hava alıyoruz. Fırsat buldukça da sıcak içeceklerimizi yanımıza alıp güzel manzaranın tadını çıkartıyoruz" dedi.

Serbest meslek sahibi Barış Karakaya ise "Kız arkadaşımla birlikte yeni yıla Kuşadası'nda girdik. Otelde etkinlik olmamasına rağmen sıkılmadan güzel vakit geçiriyoruz. Otelin açık alanlarında ve havuz kenarında yürüyüş yapıp yemek yiyoruz. Stresten uzak güzel bir tatil geçiriyoruz" diye konuştu.


Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu
Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu
Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu
Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu
Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu
Kısıtlamada tatilcilerin adresi Kuşadası oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Eşber OKAYER

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