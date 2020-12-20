Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" diyerek avukatını aradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" diyerek avukatını aradı

20.12.2020 10:51 | Son Güncelleme: 20.12.2020 10:55
Kısıtlamada polise yakalanınca

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında ticari takside polise yakalanan kadın, önce avukatıyla görüşmeye gittiğini söyledi, ceza yazılacağını anlayınca da "Herkes dışarda" deyip kendini savunmaya çalıştı.

Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasında ticari takside polise yakalanan kadın, önce avukatıyla görüşmeye gittiğini söyledi, ceza yazılacağını anlayınca da "Herkes dışarda" deyip kendini savunmaya çalıştı.

Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından Manavgat-Çeltikçi yolu üzerinde MATSO Turizm Fakültesi önünde gerçekleştirilen uygulamada durdurularak trafik açısından sorgulaması yapılan ticari takside eksiğe rastlanılmazken, takside yolcu olarak bulunan kadına sokağa kısıtlamasını ihlal ettiği için ceza uygulandı. Ticari takside yolcu olarak bulunan N.K. isimli kadın, mahkeme öncesinde avukatıyla görüşmek için avukatının yanına gittiğini söylese de ceza yemekten kurtulamadı. N.K.'nın ceza yememek için avukatını telefonla araması da işe yaramadı. Polisin bugün adliyelerin kapalı olduğunu ve avukatıyla kısıtlama dışında da görüşebileceğini söyleyip neden sokakta olduğunu sorması üzerine "Herkes sokakta sadece ben değilim" diyen kadına polis, sokağa çıkma kısıtlamasında istisna olan market çalışanları ve ekmek almaya giden vatandaşları örnek gösterdi. Bunun üzerine "Ben de avukatımla görüşmeye gidiyorum" diyen kadın araçtan indirilip hakkında tutanak tutuldu. N.K. yine itirazlarını sürdürüp "Millet el ele geziyordu" dedi. N.K., emniyet güçlerinin sokağa çıkma yasağı ihlali sebebiyle kaymakamlığa göndermek üzere hazırladığı 3 bin 150 liralık idari para cezası tutanağının ardından taksiye binerek yoluna devam etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Gülben Ergen Ayşegül Yıldız İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Ümit Şamiloğlu
Tüm Haberler Samsun Otomobil Gaziantep Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kısıtlamada polise yakalanınca "Herkes dışarda" diyerek avukatını aradı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 10:55:54. #1.15#
title