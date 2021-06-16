KISITLAMADA MUHTARLIK BİNASI VE 3 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen Pazar günü muhtarlıkların bulunduğu bina ile 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve bekçi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan C.K. (16), tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen Pazar günü muhtarlıkların bulunduğu bina ile 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı belirlenen ve bekçi ekiplerince yakalanarak, gözaltına alınan C.K. (16), tutuklandı. Yaşanan hırsızlık olayları muhtarlık ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Olay, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu geçen pazar günü, akşam saatlerinde Yukarı Zaferiye, Büyük Cami ve İspat Cami Mahallesi muhtarlıklarının bulunduğu binada meydana geldi. Daha öncede hırsızlık suçundan sabıkası bulunan C.K., kapısını zorlayarak girdiği muhtarlık binasından cep telefonu çaldı. C.K., daha sonra camını açarak girdiği yan taraftaki kafenin güvenlik kameralarının bağlı bulunduğu adaptörün kablosunu kopartarak, içeriden yiyecek ve içecek çaldı. C.K., aynı akşam kapı kilitlerini kırarak girdiği 2 iş yerinden daha hırsızlık yaptı. Yaşanan hırsızlık olayları muhtarlık ve iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İhbar üzerine inceleme başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştiren şüphelinin daha önce de 10 ayrı 'hırsızlık' suçundan soruşturması devam eden dosyası bulunan C.K. olduğunu belirledi. C.K., çarşı ve mahalle bekçileri tarafından Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.K., tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı