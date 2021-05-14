Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı
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Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı

İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ - Haberler | 3. Sayfa

Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı Bursa'nın Kestel ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen orman yangınında 300 metrekare alan zarar gördü.

Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı

BURSA - Bursa'nın Kestel ilçesinde mangal ateşinden çıktığı öne sürülen orman yangınında 300 metrekare alan zarar gördü.

Aktaş tepe mevkii Kızıl Çam ormanından yoğun duman çıktığını görenler, durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü arazözü ile Kestel itfaiyesi sevk edildi.

Ekipler, ilk belirlemelere göre mangal ateşinden çıktığı öne sürülen yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında 300 metrekarelik ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı
Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı
Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı
Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı
Kısıtlamada mangal keyfi ormanı yaktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH TAŞ

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