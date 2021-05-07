Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza

Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, tam kapanma sürecinde kiraladıkları evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Kapaklı ilçesinde, tam kapanma sürecinde kiraladıkları evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye, 44 bin 100 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Pınar Bulvarı'ndaki apartman dairesinde kısıtlamaya rağmen kumar oynatıldığını belirleyerek, dün gece baskın düzenledi. Evde kumar oynarken yakalanan 14 kişiye kısıtlama ve maske ile sosyal mesafe kurallarını ihlalden 44 bin 100 lira ceza uygulandı. Yapılan incelemede evin, sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında kiralanarak, oyun masaları, oyun kağıtları ve pullar koyulduğu, para karışlığında kumar oynatıldığı belirlendi. Evi kiralayan kişi, gözaltına alınırken, hakkında soruşturma başlatıldı.


Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza
Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza
Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur KAYA

Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Sarıyer'de bağladığı köpeği sürükleyerek çöpe atan şahıs yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Akalın Aleyna Tilki İbrahim Tatlıses
Spor Diego Cyle Larin Bülent Uygun Yılmaz Vural Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kısıtlamada kiralanan evde kumara 44 bin lira ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 13:45:08. #1.15#

title