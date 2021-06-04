Kısıtlamada faaliyet gösteren masaj salonlarında 14 kişiye 44 bin lira ceza

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal ederek faaliyet gösterdiği belirlenen masaj solanlarındaki 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamayı ihlal ederek faaliyet gösterdiği belirlenen masaj solanlarındaki 14 kişiye 44 bin 100 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Çorlu ilçesinde umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetiminde, bazı masaj salonlarının pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiğini belirledi. İş yerlerinde yapılan kontrollerde görevli 6 çalışanın hijyen belgesi, 2 çalışanın kimlik bildiriminin ve 1 çalışanın masörlük belgesi olmadığı tespit edildi. İş yerlerinde masaj yapan ve yaptıran 14 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 44 bin 100 lira ceza uygulandı. Masaj salonlarının mühürlenmesi için ise çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan Yalçın