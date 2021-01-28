Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli genç feryat etti: Sadece ayaklarımı değil kalbimi de çaldılar
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Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli genç feryat etti: Sadece ayaklarımı değil kalbimi de çaldılar

28.01.2021 09:52 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:09

Adana'da sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün akülü tekerlekli sandalyesi çalınan genç, "Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar" diyerek feryat etti. Hırsızlık anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Geçen 27 Aralık Pazar günü Yüreğir ilçesine bağlı Çukurova Caddesi'nde iddiaya göre sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu gün kimliği belirsiz 3 kişi bedensel engelli Murat Karakuş'un (18) evinin önünde bulunan akülü tekerlekli sandalyesini motosikletin sepetine yükleyip götürdü.

1 AYDIR YAKALANAMADI

Sabah kalktığında sandalyesini yerinde göremeyen Karakuş, önce etrafa ardından da çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına baktı. Kameradan hırsızların akülü tekerlekli sandalyesini çaldığını gören genç, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler hırsızları yakalamak için çalışma başlattı ancak aradan geçen 1 ayda hırsızlar yakalanamadı.

"1 AYDIR YERDEYİM"

"Sadece ayaklarımı değil, kalbimi çaldılar" diyerek feryat eden Murat Karakuş, "Ben burada 4 yıldır oturuyorum ve sandalyemi hep evin önüne koyarım. O gün sabah kalktığımda akülü arabamı yerinde bulamadım. Kameraya baktığımızda ise 3 kişinin gelip sandalyeyi motosiklete yüklediğini gördüm. 1 aydır yerdeyim" ifadelerini kullandı.

"SÜRÜNEREK Mİ ÇIKAYIM DIŞARI?"

Hırsızlardan akülü tekerlekli sandalyesini geri isteyen Karakuş, "Lütfen akülü tekerlekli sandalyemi geri getirsinler. Hiç kimse yıllardır akülü arabamı tenezzül edip almadı. Buradan onlara sesleniyorum akülü arabamı getirsinler. Bu kadar insanlar karaktersizlermiş. İnsanlarda merhamet denen bir şey yok. Bu benim hayatım. Benim ayaklarımı değil kalbimi çaldılar. 1 aydır yerdeyim. Çıkamıyorum evden. Sürünerek mi çıkayım dışarı. Bir an önce Allah rızası için akülü arabamı getirsinler. Yalvarıyorum. Alacak durumumuz da yok. Bir tane bile ayağım tutmuyor. Biri tutsa en azından bastonla bir yerlere giderim. Hırsıza yalvarıyorum lütfen getirsinler" diye konuştu.

Tekerlekli sandalyesi çalınan engelli genç feryat etti: Sadece ayaklarımı değil kalbimi de çaldılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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