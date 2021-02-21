Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk
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Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk

21.02.2021 09:05 | Son Güncelleme: 21.02.2021 11:09

Beşiktaş'ta kısıtlamaya rağmen sokağa çıkan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Simit almak için dışarı çıktıklarını söyleyen iki arkadaş, "Üç poğaça iki simidi 6 bin 10 TL'ye almak zorunda kaldık. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi, demek ki gerçekmiş. Poğaça simitçi de bulamadık, doğru eve dönüyoruz" dedi.

Yeni tip koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bugün Beşiktaş sahillerinde kısıtlama kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi. Sahilde yürüyenleri tek tek durduran ekipler, kimlik, çalışma belgesi ve pasaport kontrolü yaptı. Kısıtlamaya rağmen sahilde yürüyüş ve spor yapan kişilere polis ekiplerince on binlerce liralık para cezası kesildi.

Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk

"YURT DIŞINDAN YENİ GELDİĞİM İÇİN BİLMİYORDUM"

Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen denetimde durdurulan iki kişi, yurt dışından geldikleri için uygulamadan haberleri olmadığını söyledi. İki arkadaş daha sonra hem spor yapmak hem de simit, açma almak için dışarı çıktıklarını itiraf etti. İkiliye market alışverişi için belirlenen saatler dışında dışarıda oldukları için Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten toplam 6 bin 300 TL ceza kesildi. Yurt dışından yeni geldiğini söyleyen Halit Er, "Burada kalıyoruz zaten. Hem yürüyüş yapacağız hem de bir şeyler alacağız. Az önce çıktık, şuradan bir şeyler alıp atıştırıp tekrar evimize dönecektik. Yeni geldiğim için bilmiyordum. Yapacak bir şey yok, emir demiri keser. Biz de kanunlara uyacağız. Bilmeden istemeyerek böyle bir hata yaptık. Sonuçta herkes görevini yapıyor, hepimizin kurallara uyması gerekiyor" dedi.

Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk

"BAŞIMIZA İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY GELDİ"

Arkadaşı Emir Emirhanoğlu ise, "Hava bugün çok güzel, geçen hafta çok kötüydü kar yağmıştı. Arkadaşım bu güzel havayı bulmuşken spor yapmak istedi, ben de bir şeyler alayım dedim. Ama burada bu kadar polis olacağını tahmin etmemiştim, bizim için sürpriz oldu. Hemen geri döneceğiz. Poğaça simit almak için dışarı çıktık, onlar kabataslak 10 TL tutsun diyelim. Üç poğaça iki simidi 6 bin 10 TL'ye almak zorunda kaldık. Başımıza ilk defa böyle bir şey geldi, demek ki gerçekmiş. Poğaça simitçi de bulamadık, doğru eve dönüyoruz" diye konuştu.

Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk

"ÖDEME ALMAYA GELDİK, ÖDEYEN BİZ OLDUK"

Çalışma izinleri olduğunu, işlerini hallettikten sonra kahve alıp sahilde içmeye çıktıklarını söyleyen başka iki arkadaş ise, "Ödemelerimiz oluyor, ödemelerimizi almak için buraya geldik. Bu taraflardan geçerken de bir kahve alıp arabamıza geçeriz dedik ama polisler durdurdu. Çalıştığımızı beyan ettik ama kabul etmediler. Ödeme almaya geldik, ödeyen biz olduk. Aldığımız ödemeyi cezaya verdik, karda değiliz. Bu bize çok büyük bir ders oldu. Biz biraz daha esneklik var zannediyorduk ama esneklik olmadığını anlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk

POLİSİ DAKİKALARCA BEKLETTİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri denetimlerini sürdürürken bir kadının market saatleri dışında dışarıda olduğunu gördü. Polisin uyarmak için yanına gittiği kadın, "Alışverişe gidiyordum, bu şekilde gidebileceğimi düşündüm" dedi. Kadına market alışverişi için belirlenen saatler dışında dışarıda olduğu için ceza kesileceği söylendi. Bunun üzerine kadın, cep telefonunu çıkararak birini aradı. Polis, ceza tutanağına imza atmasını isterken o telefondaki kişiyle görüşmeye devam etti. Kadın bu şekilde yaklaşık 5 dakika boyunca telefon görüşmesini sürdürerek görev başındaki polisleri bekletti. Bir süre sonra telefonu kapatan kadın, tutanağı dakikalarca inceledikten sonra imza atarak oradan ayrıldı.

Kısıtlamada ceza yiyen adam: Üç poğaça iki simide 6 bin 10 TL ödemiş olduk

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (8)
BURSALI: Zengine ceza meza koymaz şu rahat tavırlara bakın
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CENGİZHAN: Deli sacmasi herkesi ayni saatte markete gondermek akil isi degil . Bence herseyin 24 saat acik olmasi lazim insanlar hem ekmeklerinden olmaz hem daha az yayilir virus
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TAŞKIN: saat 5 ten sonra çıkmışlar yani 80 milyon evde bunlar fırsatçı uyanik iyi olmuş ava giden avlanır.....
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