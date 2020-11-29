Kısıtlamada ceza kesilen kişi: Ben de boş adam değilim, bu cezayı bozdururum

BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polis ekiplerini, "Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum" diyerek, tehdit eden Arif A.'ya (46) 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.