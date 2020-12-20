Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi
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Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi

20.12.2020 11:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 11:11
Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi

AMASYA'nın Suluova ilçe belediyesinde görevli Seyfullah Uzun, kısıtlamada aç kalan belediye önündeki sokak köpeğini eliyle besledi.

AMASYA'nın Suluova ilçe belediyesinde görevli Seyfullah Uzun, kısıtlamada aç kalan belediye önündeki sokak köpeğini eliyle besledi.

Amasya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonunu kapsayan sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü haftasında vatandaşların kurallara uyduğu görüldü. Boş caddeler ise sokak hayvanlarına kaldı. Suluova Belediyesi'nde görevli Seyfullah Uzun, aç olduğunu düşündüğü belediye önündeki sokak köpeğini besledi. Uzun'un köpeği beslenme anları ise kamerayla kaydedildi. 


Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi
Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi
Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi
Kısıtlamada aç kalan sokak köpeğini besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan HARMANCI

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