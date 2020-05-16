Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
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Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu

Dün gece yarısından itibaren geçerli olan sokağa çıkma yasağı sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetimler arttı. Havadan görüntülenen köprüde uzun araç kuyruklarının oluştuğu görüldü.

Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu
16.05.2020 09:47 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:23

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul başta olmak üzere 15 şehirde sokağa çıkma kısıtlaması dün gece yarısı başladı. İstanbul'da drone ile havadan görüntülenen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise yapılan denetimlerde yasağa rağmen uzun araç kuyrukları meydana geldi.

İSTANBUL SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında yayınlanan genelgeyle 14 büyükşehir ve Zonguldak'da hafta sonu geçerli olacak olan sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerine geçmesiyle, İstanbul adeta sessizliğe büründü.

DENETİMDE KUYRUK OLUŞTU

Kısıtlamanın ilk gününde polis ekipleri tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde denetimler devam etti. Denetimler sırasında kısmi araç kuyrukları oluştu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki kuyruk drone ile havadan görüntülendi.

Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu

YASAĞA UYMAYANLARA CEZA UYGULANACAK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bulunan illerimizde, vatandaşlarımızın evlerinde kalarak alınan kararlara riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Kararlara uymayan vatandaşlarımıza, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem uygulanacaktır. Tedbirlere uyduğumuz sürece koronavirüsle mücadelemizde her gün daha iyi bir noktaya geleceğiz. Vatandaşlarımızın bu zorlu süreçte göstermiş olduğu sabır ve özveriden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.

KISITLAMADA AÇIK OLAN YERLER

Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ildeki 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması 19 Mayıs Salı günü saat 24.00'da sona erecek. Kısıtlamanın olduğu pazartesi ve salı günleri marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar 10.00-16.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek. Pazartesi ve salı günleri 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav ve kasaplara gidip gelebilecek. Aynı saatler arasında marketler, bakkallar, manavlar ve kasaplar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabilecek. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri market, bakkal, manav, kasaplar ve online satış yapan işletmeler de kapalı olacak.

Yasağa rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uzun araç kuyrukları oluştu

Kaynak: İHA

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