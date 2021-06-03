Kısıtlama saatinde masaj yaptırırken yakalandılar: 19 bin TL ceza
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Kısıtlama saatinde masaj yaptırırken yakalandılar: 19 bin TL ceza

Kısıtlama saatinde masaj yaptırırken yakalandılar: 19 bin TL ceza
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde pandemi tedbirlerini ihlal eden masaj salonunda yapılan denetimde iş yeri sahibi ve 6 kişiye yaklaşık 19 bin TL ceza kesildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetimlerinde bir masaj salonunun pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi.

19 BİN TL CEZA UYGULANDI

İçeride yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 şahsın bulunduğu tespit edildi. İş yeri sahibi ve içinde bulunan 6 şahsa umumi hıfzısıhha kanununa muhalefetten yaklaşık 19 bin TL idari para cezası uygulandı.

KADINLAR GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİ

Ayrıca bahse konu çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan 3 Nepal uyruklu kadın deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Mühürleme süreci için zabıta ekiplerine bilgi verildi.

Kısıtlama saatinde masaj yaptırırken yakalandılar: 19 bin TL ceza
Kısıtlama saatinde masaj yaptırırken yakalandılar: 19 bin TL ceza

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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