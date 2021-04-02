Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
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Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı

Çok yüksek riskli illerde uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı kararının ardından kısıtlama öncesinde Balıkesirli vatandaşlar sokaklara akın ettiler.

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Çok yüksek riskli illerde uygulanan hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı kararının ardından kısıtlama öncesinde Balıkesirli vatandaşlar sokaklara akın ettiler.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında kurulan kabine toplantısının ardından açıklanan kararlarda kırmızı renkli illerde hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. Açıklanan bu yasağın ardından Balıkesirli vatandaşlar kısıtlama öncesi kendilerini dışarı attılar. Çarşı bölgesinde vatandaşların dışarı çıkmasıyla beraber oluşan yoğunlukları kolluk kuvvetleri ekipleri sıkı bir şekilde denetliyor.

Vatandaşlar, uygulanan bu sokağa çıkma kısıtlamalarını doğru bulduklarını ifade etti. Hastalığın çok fazla ilerlediğini ifade eden Selim Çapacı şu şekilde konuştu: "Hastalık çok fazla ilerlediği için sokağa çıkma kısıtlamaları normal. Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim. Vahim durumdayız zaten, herkes çok sıkışık durumda. Virüse karşı önlem olarak da kendimizi dezenfekte ediyoruz. Kendimizi olabildiğince korumaya çalışıyoruz."

Devletin koyduğu yasaklara sonuna kadar uyacağını ifade eden Nurettin Poyraz, konuşmasının devamında 10 günlük bir yasağın iyi olacağını ifade etti. Nurettin Poyraz: "Devletin kestiği parmak acımaz diye bir söz var. Biz buna katılıyoruz. Devletimiz bir yasak koyduysa biz buna sonuna kadar uyarız. Ortada bir yasak varsa sonuçlarına uyacak herkes. Hatta 10 günlük bir yasak versinler de herkes evinde otursun" dedi.

Hafta sonu uygulanan yasakların pek bir etkisi olmadığını dile getiren Burak Akkuş, Türkiye'de 28 günlük tam kapanmanın daha etkili olacağını söyledi. Burak Akkuş: "Bu uygulanan kısıtlamaları bir esnaf olarak işlerimizi çok fazla etkilediği için uygun bulmuyorum ancak memleketimizin durumu için gerekli olan bir durum. Sonuçta hastalık her geçen gün artıyor. Bence 28 günlük tam kapanma daha etkili olur. Hafta sonu yasağının bence pek bir anlamı yok" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı
Kısıtlama öncesi yoğunluk başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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