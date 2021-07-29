Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Kısıtlama tekrar olacak mı? Fahrettin Koca açıkladı! "Salgını aşı ile durdurmaya çalışırken..."

Delta varyantı ve Kurban bayramı tatili sonrası vaka sayılarında artış olması sonrası vatandaşlar tarafından en çok merak edilen "Kısıtlama olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu yasakları gelecek mi?" soruları araştırılmakta. Peki, Kısıtlama olacak mı? Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Fahrettin Koca açıkladı!

Sağlık Bakanı Koca, vaka artışının ele alındığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuştu. Merak edilen soruları cevapladı. Özellikle Kurban Bayramı sonrası yükselen vaka sayılarıyla birlikte vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında kısıtlamaların geri gelip, gelmeyeceği ve sokağa çıkma yasağının tekrar başlayıp, başlamayacağı oldu. Kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasaklarıyla ilgili detaylar haberimizde.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ?

Bakan Koca yaptığı açıklamada " Salgını aşı ile durdurmaya çalışırken artan vaka sayılarının unutmak istediğimiz, bir daha dönmek istemediğimiz yakın geçmişteki kısıtlamalarla dolu hayatımıza dönmek. Kısıtlama uygulanan dönemler salgının sosyal hayatımızı en çok etkilediği, insani ihtiyaçların bile özel planlamalar gerektirdiği günlerdi. Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiçbirimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şu an için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." açıklamalarında bulundu ve şuan için sokağa çıkma yasakları, hafta sonu yasakları ve kısıtlamaların gündemde olmadığını açıkladı.