Kışanak ve Tuncel'in Yargılandığı Davanın Kararına İtiraz

Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak ve DBP Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel'e "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından verilen hapis cezalarını az bulan savcılık karara itiraz etti.

Alınan bilgiye göre, duruşma savcısı Murat Karakuş, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde 1 Şubat'ta sonuçlanan davada, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 11 yıl 3 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise 3 yıl hapis cezası verilen Kışanak ile "terör örgütüne üye olmak" suçundan 9 yıl 9 ay, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan da 5 yıl 3 ay hapis cezasına çarptıran Tuncel hakkındaki kararın bozulması için Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesine başvurdu.

Cumhuriyet savcısı başvurusunda, sanıklardan Kışanak'ın "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan da cezalandırılmasını ve "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan ise iki kez ceza verilmesini talep etti.

Savcı Karakuş, Tuncel'e de aynı suçlardan cezanın üst sınırdan verilmesini istedi.

İddianameden



İddianamede, Kışanak hakkında "terör örgütü kurmak ve yönetmek", 41 kez "terör örgütü propagandası yapmak" ve "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" suçlarından 57 yıl 6 aydan 230 yıl 6 aya kadar, Tuncel hakkında da "terör örgütüne üye olmak" ve 16 kez "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 23 yıl 6 aydan 95 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu.



Duruşma savcısı mütalaasında, Kışanak'ın "terör örgütü kurma ve yönetmek" suçundan 22,5 yıla kadar, Tuncel'in ise "terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etmişti.

Savcı ayrıca her iki sanık için iki defa "zincirleme terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 26 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemişti.

Kaynak: AA