Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

Anadolu Ajansı / Fatih Doğan - Haberler | Güncel

İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de saat 15.00 civarında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

Fırtına, daha sonra kentin diğer ilçelerinde de etkisini artırdı. Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla iptal edildi.

Bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi'nin minaresi yıkılırken, Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu. İlçede bir trafoda arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Fırtınaya kent genelindeki semt pazarlarında yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerin ve tezgahların hasar gördüğü fırtına nedeniyle Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül Mahallesi pazar yerinde bir kadın, başına çadır direği çarpması sonucu hafif yaralandı. Pazar yeri yanındaki otluk arazide elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan fırtınaya denizde yakalanan çok sayıda teknenin zorlukla karaya çıktığı belirtildi.

Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)
Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Doğan

HDP İzmir il binasını kana bulayan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı
HDP İzmir il binasını kana bulayan Onur Gencer: İşkence yaparak öldürme isteğim vardı
Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Son dakika haberleri... Annesini öldürüp cesedini çuvalla balkona bıraktığı iddia edilen Kazak kız yakalandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Mustafa Şentop Fahrettin Koca Vladimir Putin Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Seda Sayan Acun Ilıcalı Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Burak Elmas Aziz Yıldırım Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 17:22:23. #1.16#

title