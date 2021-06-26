Kısa süreli fırtına hayatı olumsuz etkiledi (2)

İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

İzmir'de kısa süreyle etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Sıcak havanın etkili olduğu İzmir'de saat 15.00 civarında kuzey ilçelerinde denizde başlayan fırtına, Karaburun, Urla ve Foça ilçelerinde hayatı olumsuz etkiledi. Aniden çıkan fırtına nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bergama ilçesinde fırtınayla birlikte dolu yağışı da etkili oldu.

Fırtına, daha sonra kentin diğer ilçelerinde de etkisini artırdı. Ulaşımda aksamalara neden olan fırtına nedeniyle seyir halindeki çok sayıda araç, yol kenarında durakladı.

Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir Körfezi'ndeki vapur seferleri saat 16.15 itibarıyla iptal edildi.

Bazı ilçelerde binaların çatıları uçtu, çok sayıda ağaç devrildi. Kemalpaşa ilçesinde Kuyucak Camisi'nin minaresi yıkılırken, Ravza Camisi'nin minaresinin de üst bölümü koptu. İlçede bir trafoda arıza nedeniyle elektrik kesintileri yaşandı.

Fırtınaya kent genelindeki semt pazarlarında yakalananlar zor anlar yaşadı. Şemsiyelerin ve tezgahların hasar gördüğü fırtına nedeniyle Gaziemir ilçesindeki 9 Eylül Mahallesi pazar yerinde bir kadın, başına çadır direği çarpması sonucu hafif yaralandı. Pazar yeri yanındaki otluk arazide elektrik tellerinin kopması sonucu yangın çıktı. Yangın çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öte yandan fırtınaya denizde yakalanan çok sayıda teknenin zorlukla karaya çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Doğan