Kısa sözler, anlamlı kısa sözler nelerdir?

Sizler için içinizdeki duyguları en iyi şekilde yansıtacak sözleri bir araya getirdik. En güzel ve anlamlı sözleri derledik. araştırıp bulduk. anlamlı kısa sözler nelerdir? İşte, detaylar.

İnsanlar dertlerini, sıkıntılarını, mutluluğunu, heyecanını veya aşklarını dile getirirken birtakım sıkıntılar çekmektedir. Kimisi utandığından kimisi mahçup olacağından çekinir. Ya da duruma tam uygun kelimeleri veya sözleri bir araya getiremezler. Hatta gece yatarken aklına gelir insanın keşke şöyle şöyle deseydim diye. Bu yüzden güzel sözleri araştırırlar.

KISA ANLAMLI SÖZLER

-Sonuç; ben şair oldum, sen şiir.

-Sevesi yokmuş, n?p?lım.

-Uzun konuşanı kısa dinlemeli.

-Dürüst bir insan daima çocuk kalır.

-Neyi düşünürsek ona dönüşürüz.

-Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder…

-İşimiz Allah'a kalmışsa olmuş bil.

-Y?n?c?k c?nım k?lm?dı benim.

-Her şeyi içine atarsın da, kendini atacak yer bulamazsın.

-Çok şükür ki gökyüzü henüz hiçbir cüzdana sığmıyor.

-Bir ses ol, bir yankı değil.

-Hayatınız kötü bir yola girmişse, unutmayın; direksiyondaki sizsiniz…

-Sen neyi seviyorum desen o olasım geliyor.

-Önce hayaller ölür, sonra insan.

-Hiç kimse duymak istemeyen biri kadar sağır olamaz.

-Üzüntü zamanın kanatlarında uçar.

-Bakmayın etrafımda çok insan dolandığına; sırılsıklam yalnızım aslında…

-Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder.

-Fazla büyütme kendini, en fazla sevebildigim kadarsın; dahası yok…

-Önemsedikçe yitirdiğim insanlar var.

-Sustuysam, Rabbime bırakmışımdır.

-Sen gelmek isteseydin, o sokakların hepsi bana çıkardı.

-Dünya nüfusu arttıkça, insan sayısı azalıyor.

-Kalp yumuşadıkça sağlamlaşır.

-Tabaklarda kalan son kırıntılar gibiydi sana olan sevgim. Sen beni hep bıraktın; bense hep arkandan ağladım…

-Çok kişiyle konuş. Az kişiyle düşün. Tek başına karar ver.

-Bir kere güldü, konu nerelere geldi.

KISA ANLAMLI SÖZLER

-İnsan en çok sevdikleriyle sınanır.

-Marifet sarılmakta değil, sarılıp bırakmamakta.

-Parası olan pazardan, imanı olan mezardan korkmaz.

-Gözlerim kör değil ama senden başka bir şey görmediği doğrudur.

-Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.

-Hayat, bir fotoğraf makinesi objektifi değil. Ne yazık ki; her karesinde gülemiyorsun…

-Hep hayal ettiklerimiz bizim olsaydı dünya mutluluktan geçilmezdi.

-Özlemin azı çoğu olmaz ağırdır işte!

-Yeniden y?ş?m?k istediğim ?nlar v?r.

-Gözler ne renk olursa olsun, gözyaşları hep aynı renktedir.

-Ölürsem beni yârimin kalbine gömün. Mekânım cennet olsun.

-Karanlığa o kadar alışmışsınız ki, yıldızlar bile rahatsız ediyor sizi.

-Kimsenin sevabını istemiyorum günaha sokmasınlar yeter ki.

-Yaprak ne kadar yüksekte olursa olsun sonbahar geldiği zaman yine yere düşecektir.

-Önemli olan medeni halinin bekâr olması degil. Bekâr halinin medeni olması…

-İyi bir ağaca sarılan gölgesiz kalmaz.

-Zorlayınca olmaz, nasipse olur.

-Mum olmak kolay değildir. Işık saçmak için önce yanmak gerek.

-Müsaitsen şayet; seninle biraz 'kavuşmaya' ihtiyacım var…

-Bana güç veren zaferlerim değil, yaşamdaki yenilgilerimdir.

-Sığmadın içime sevgili, bu yürek bu şehir ve özünü bulduğun şu garip sevda sana dar geldi.

-Herkes en iyilerine layık olmak ister ama bazıları ister, bazıları olur.

-Gözlerin ne kadar güzel olursa olsun edepli bakmasını bilmediği sürece bakısların sadece şeytan için önem arz eder.

-Ne tam anlayabildin beni, ne de tamamlayabildin.

-Güvenmiyorum, iyi niyetiniz bile kötü.

-İnsan, yalnızlığı en çok yanındaymış gibi davrananlardan öğrenir!

-Görücü usulü bir aşk istiyorum. Gördükçe göresim gelsin, görmeyince ölesim.

-İnsan, muhabbet duyduğu kişinin kaderinden pay alır.

-Seni görmek için artık bahaneler bulamaz oldum tek bahanem sen kaldın.

-Özlemek güzeldi seni, taki senin özlenmeyi hobi edindigini anlayana kadar.

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