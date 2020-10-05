Kısa çalışma ödeneği nedir, ne demektir? Başvuru nasıl yapılır? Kısa çalışma ödeneği ne kadar, kaç tl?

Kısa çalışma ödeneği pandemi sürecinde hem işverenler hem de çalışanlar için maddi rahatlama sağlamaktadır. Peki kısa çalışma ödeneği nedir? 5 Ekim tarihinde yatırılacak mı? Kaç tl yatırılacak? Ne anlama geliyor? KÇÖ nedir? Açılımı nedir?

Vatandaşların merakla araştırdığı konulardan birisi kısa çalışma ödeneğidir. Peki KÇÖ nedir? Kısa çalışma ödeneği ne demektir? Ne manaya geliyor? Kaç para yatırılacak? Başvurular nereden yapılır? Tüm bilgiler haberimizde...

KÇÖ NEDİR?

KÇÖ kısaltmasının açılımı "Kısa Çalışma Ödeneği" demektir.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kriz dönemlerinde çalışma saatlerini kısaltmakla beraber işçilerini çıkarmayan işverenlere verilen bir destektir.

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Kısa çalışma ödeneği uygulaması başvurusunu işkur üzerinden yapabilirsiniz. İşkur üzerinden talep formuna ve uygulanacak işçi listesine ulaşabilirsiniz.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ İLE NELER SAĞLANMAKTADIR?

- İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

- Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

KISA ÇALIŞMADAN NE KADAR SÜREYLE YARARLANILABİLİR?

Kısa çalışmanın azami uygulanma süresi üç aydır.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNE HANGİ İŞVERENLER MÜRACAAT EDEBİLİR?

Covid-19 sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran her bir işveren kısa çalışma başvurusunda bulunabilir.

İŞYERİNİN KISA ÇALIŞMA YAPMASI İÇİN ASGARİ ÇALIŞAN SAYISI ŞARTI VAR MI?

Kısa çalışma uygulamasından yararlanmak için asgari çalışan sayısı şartı yoktur.

İŞÇİNİN KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDEN YARARLANABİLMESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

- İşverenin kısa çalışma talebinin iş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu uygun bulunması,

- Kısa çalışmaya tabi tutulan işçinin kısa çalışmanın başladığı tarihte çalışma sürelerini ve prim ödeme şartlarını sağlamış olması (Covid-19 etkisiyle yapılan kısa çalışma başvurularında, son 60 gün hizmet akdine tabi olmak kaydıyla son 3 yıl içinde 450 gün prim ödemiş olması),

- İş müfettişlerince yapılacak inceleme sonucu kısa çalışmaya katılacaklar listesinde işçinin bilgilerinin bulunması gerekmektedir.

Prim ödeme şartını sağlamadığı için kısa çalışma ödeneğine hak kazanamayanların daha önce çeşitli nedenlerle kesilmiş (yeni işe başlama vs.) son işsizlik ödeneği hak sahipliğinden varsa kalan süre kısa çalışma süresini geçmemek üzere kısa çalışma ödeneği olarak ödenir.

COVİD-19 KORONAVİRÜS ETKİLİ KISA ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNULMASI VE TALEBİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkede tesirini gösteren yeni tip Koronavirüsün (Covid-19) olası etkileri dikkate alınarak "dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlardan ileri gelen zorlayıcı sebep" kapsamında kısa çalışma uygulaması başlatılmıştır.

Koronavirüsten olumsuz etkilendiği gerekçesiyle kısa çalışma talep eden işveren; buna ilişkin kanıtlarla birlikteKısa Çalışma Talep Formu ile Kısa Çalışma Uygulanacak İşçi Listesini bağlı olduğu İŞKUR biriminin elektronik posta adresine, elektronik posta göndermek suretiyle kısa çalışmaya başvuru yapabilir.

Başvuruların hızlı bir şekilde sonuçlandırılabilmesi için koronavirüsten olumsuz etkilenildiğine dayanak teşkil eden belgelerin başvuruya eklenmesi önem taşımaktadır. Gerektiğinde işverenle irtibata geçilerek ilave belgeler talep edilebilecektir. İşverenlere başvurusunun alındığı yine aynı yolla en kısa sürede bildirilecek ve başvurular uygunluk tespiti amacıyla Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına gönderilecektir.

Kısa çalışma uygulamasından yararlanılabilmesi için işyerinde kısa çalışma uygulanan dönemde 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde yer alan sebepler dışında bir gerekçeyle işveren tarafından işçi çıkarılmaması gerekmektedir.