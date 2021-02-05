Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Şubat ayı (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Sorusu çalışanlar tarafından merak ediliyor. KÇÖ ne zaman yatacak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı tarafından ödenen kısa çalışma ödeneği hakkında ne zaman açıklama yapacak? Şubat ayı (KÇÖ) kısa çalışma ödeneği ne zaman ödenecek?

Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? (KÇÖ) Şubat ayı kısa çalışma ödeneği için açıklama geldi mi? Salgın boyunca işçi ve işverenlerin ekonomik açıdan negatif etkilerini azaltmaya yönelik birçok farklı ödenek sağlanırken bu ödenek her ay başında gerçekleşiyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta yapılacağını açıkladı. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubatta hesaplara yatırıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şubat ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Kısa çalışma ödeneği maaşın yüzde 60'ı kadar oluyor. En düşük ödenek brüt asgari ücrete göre belirleniyor. En yüksek ödenek ise brüt asgari ücretin yüzde 150'si kadar oluyor. Buna bağlı olarak Kısa çalışma ödeneği de Asgari ücret ile birlikte arttı.

En düşük Kısa Çalışma Ödeneği: 2.146,50 TL

En yüksek Kısa Çalışma Ödeneği: 5.366 TL

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NEDİR?

Kısa Çalışma Ödeneği nedir araştıranlar için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kısa çalışma ödeneğini şu şekilde tanımlıyor:

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulama.

İBAN NUMARASI, İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İBAN numarası ödeneğin hesaplara yatması için büyük önem taşıyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce https://esube.iskur.gov.tr adresine giriş yapın. Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.