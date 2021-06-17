Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı?

Maaşın bir kısmını patron yerine İşsizlik Fonu'nun yatırdığı kısa çalışma ödeneği geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla uzatılmıştı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılan kısa çalışma ödeneğinin ne zaman biteceği en çok merak edilen konular arasında yer almaktadır.

Pandemi süresince iş verenlerin yükünü azaltmak için devlet tarafından verilen kısa çalışma ödeneğini Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla uzatılmıştı. Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatılan kısa çalışma ödeneği ile ilgili birçok kişi arama yapmakta. İnternette en çok Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar uzatıldı? sorularına cevap aranmakta. Detaylar haberimizde...

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Kısa çalışma ödeneği, iş verenlerin yükünü azaltmak için devlet tarafından verilmesi kararlaştırılmıştı. Covid-19 pandemi süresince kısa çalışma ödeneğine başvuran iş yerleri için süresi uzatılan kısa çalışma ödeneği 30 Haziran 2021 tarihinde sona eriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması ve Resmi Gazete'de yayınlanan kısa çalışma ödeneği 1 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

İŞKUR KAYIT VE GÜNCELLEME

İşKur'a kayıt olmak ya da güncelleme yapmak ödemelerin bu sistem üzerinden yapıldığından dolayı oldukça önemlidir.

IBAN bilgileri ile ilgili problem yaşan kişiler PTT üzerinden ödemelerini alıyor.

İBAN numarası ödeneğin kişilerin hesabına yatırılabilmesi için büyük önem arz ediyor. Açıklamaya göre; İşsizlik maaşı veya kısa çalışma ödeneğinin hesabına yatırılması için ilk önce Türkiye İş Kurumunun Resmi sayfasını ziyaret etmeniz gerekmekte.

İŞKUR SAYFASINA GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN!

Sayfaya girdikten sonra IBAN bilgilerinizi girmek veya güncellemek için tıklayınız." Sekmesine giriş yapın. Açılan sayfanın en altında IBAN kutusu yazan yere paranızın yatmak istediği hesabınızın İBAN numarasını yazın. Bilgilendirme metnini okuyup kabul ettikten sonra kaydetme tuşuna basınız. Bu işlemler sonrasında ödeneğiniz hesabınıza yatacaktır.