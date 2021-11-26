Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Valimiz Hulusi Şahin Başkanlığın da Yapıldı.

Valimiz Hulusi ŞAHİN başkanlığında 2021-2022 Yılı Kış Tedbirleri Koordinasyon Toplantısı Valilik toplantı salonunda gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinesinde yapılan toplantıya; Kozluk Kaymakamı Eyyüp GÜNGÖR, Beşiri Kaymakamı Mahmut ŞENER, Sason Kaymakamı Murat Mete, İl Emniyet Müdürü Köroğlu KIRAÇ, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hakan BAŞKAYA, İl Özel Genel Sekreteri Abdulkadir ÖZER, İl AFAD Müdürü Fevzi BAKIR, DSİ 103. Şube Müdürü, Meteoroloji İl Müdürü, Karayolları 97. Şube Şefi, Orman İşletme Müdürü, İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürü, Türk Telekom İl Müdür v., AKSA Doğalgaz Müdür v., Dicle EDAŞ İl Müdürü, Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürü, Kızılay Batman Şube Başkanı ve ilgili kamu kurum ve kuruluşların teknik personeli katıldı.

Kış mevsiminde toplumsal hayatı olumsuz yönde etkileyebilecek yoğun kar yağışına ve doğal afetlere karşı ilimiz merkez, ilçe ve köylerde yürütülecek çalışmaların etkin ve ivedilikle yerine getirilebilmesi için kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen toplantıda; İlimiz sınırları içerisinde trafik güvenliğine yönelik muhtemel olumsuzluklar, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması, yerleşim yerlerinde alınacak tedbir ve denetimlerde görevli personel ve ekip araçlarının yapacağı iş ve işlemler, karayolu işaretlemeleri, bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerinin ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilmesi ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi, kış mevsimi süresince alınması gereken bütün tedbirlerin planlanması ile ilgili konular görüşüldü.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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