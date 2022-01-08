Kış tatiline gidenlere uyarı: Deniz tatilindeymişiz gibi güneş koruyucu kullanmalıyız

ERZURUM Avrasya Dermatoloji ve Veneroloji Akademisi Derneği Başkanı ve Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, kış tatiline gidenlere, güneş koruyucu kullanmalarını önerdi. Güneş ışınlarının cildi yaşlandırıp, kırışıklıklara ve deri kanserine neden olduğunu belirten Melikoğlu, "Denize giderken nasıl ki güneş kremlerini kullanıyorsak kar tatiline, dağlara giderken de mutlaka kullanmalıyız" dedi.

Türkiye'nin denizi kadar dağlarının da yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun ilgi gördüğünü vurgulayan Deri ve Zührevi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Mehmet Melikoğlu, kış tatiline gidenlerin, kendilerini soğuktan korudukları gibi güneşten de korumaları gerektiğini vurguladı. Doç. Dr. Melikoğlu, "Güneş ışınları yüzümüzü, cildimizi yaşlandırıyor, kırışıklıklara ve kansere sebep oluyor. Kar maskesi ya da güneş koruyucu kremler kullanmak çok önemli ve gereklidir. Güneş kremleri olarak 30 koruma faktörlü ve üzerinde kremleri tercih etmelerini öneriyoruz. Denize giderken yanımızdan ayırmadığımız güneş kremlerini dağa, kayağa gelirken de mutlaka yanımızda bulundurmalıyız. Dışarı çıkmadan 20 dakika kadar önce kremleri tatbik etmek doğrusu ve bunu gün boyu da birkaç kez tekrarlamak yani 3 saatte 1 güneş koruyucuları tekrarlamak gerekiyor" diye konuştu.