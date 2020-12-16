Kış saati uygulaması nedir, ne zaman başlıyor? Kış saati uygulaması neden kaldırıldı?

Yaz saati uygulamasının devam etmesi vatandaşı mağdur etmiş birçok şikayet almıştı. Karanlıkta işe giden vatandaşlar yaz saati uygulamasının kaldırılması için imza kampanyası başlatmıştı. Peki yaz saati uygulaması devam edecek mi? Kış saati uygulaması geri gelecek mi? Saatler geri alınacak mı? Kış saati uygulaması geri gelecek mi? İşte detaylar...

Kış saati uygulaması geri gelecek mi sorusunun cevabını vatandaşlar merak ediyordu. Yaz saati uygulaması devam edecek mi, kış saati uygulaması geri gelecek mi, saatleri geri alınacak mı sorusunun cevabını sizler için derledik. Vatandaş kampanya başlatıp yaz saati uygulamasının iptalini istemişti. Bakanlık, yaz saati uygulamasıyla ilgili yeni bir çalışmanın olmadığını duyurdu. Uygulama devam edecek. Yaz saati uygulamasıyla ilgili bakanlıktan yeni bir açıklama geldi. Bu sene geçilen sürekli yaz saati uygulamasında geri adımın gündemde olmadığı öğrenildi. Önemli miktarda elektrik tasarrufu sağlayan düzenlemenin sürmesi hedefleniyor.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI GERİ GELECEK Mİ?

Kış saati uygulamasıyla ilgili bilmeniz gerekenler haberimizde. Yıllardır gündeme gelen ancak uygulama fırsatı bulamayan kalıcı yaz saati uygulaması, bu sene hayata geçti. Düzenlemeyle, 2,5 milyar liralık tasarruf ve kış saatiyle havaların aniden kararmasından doğan psikolojik uyum sorunlarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tespitlerine göre Türkiye, artık yıl boyunca yaz saati uygulamasında kalarak, sadece kamunun kullandığı 08.00-17.00 mesai saatleri için yılda yaklaşık 1 milyar TL tasarruf sağlayacak. Bu oran özel sektörün kullandığı 08.30-17.30 yada 09.00-18.00 saatleri arası mesailer dikkate alındığında 2,5 milyar TL'ye ulaşabilecek. Sürekli yaz saati uygulamasına dayanaklık eden akademik çalışmaya göre yaz saati uygulaması sabit kaldığında, toplam elektrik tüketiminde yüzde 1,32 yani 2,3 TWh tasarruf sağlanabiliyor. Bu tasarrufun tüketici maliyeti karşılığı ise 977 milyon TL olarak hesaplanıyor.

KALDIRILMASI YÖNÜNDE ÇALIŞMA YOK

Enerji Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, düzenlemenin yürürlükten kaldırılması için bir çalışma yok.

KIŞ SAATİ UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLIYORDU? KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDEN KALDIRILDI?

Son yıllarda yaz saatinin kalıcı olmasına ilişkin yapılan tartışmalardan sonra düzenlemeye ilişkin Bakanlar Kurulu kararı 8 Eylül 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesi kararlaştırıldı. 14 Mart 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı'nda yer alan "30 Ekim 2016 Pazar günü saat 04.00'ten itibaren bir saat geri alınması" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı. Kararla 30 Ekim tarihinde saatler geri alınmadı.