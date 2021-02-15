Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
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Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi

15.02.2021 08:53 | Son Güncelleme: 15.02.2021 09:12
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de içerisinde antik kalıntıların bulunduğu havuz, kış mevsiminde soğuk havaya rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de içerisinde antik kalıntıların bulunduğu havuz, kış mevsiminde soğuk havaya rağmen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden, beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale'ye kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini hayran bırakan Pamukkale'ye gelen turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapmanın keyfini sürüyor. 'Beyaz Cennet'te doğal ortamın tadını çıkartan ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor. Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz-kış 36 derece su sıcaklığına sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuz da kış mevsimi ve soğuk havaya rağmen bölgeye gelen turistlerin yoğun ilgisini çekiyor. Antik çağdan bu yana termal tedavi merkezi olarak bilinen Pamukkale'de, M.S.,  692'de meydana gelen depremde, sütunların yıkılması ve termal suyun birikmesiyle doğal yollarla oluşan Antik Havuz, dünyanın çeşitli ülkelerinden ziyaretçilerini ağırlıyor. Mısır kraliçesi Kleopatra'nın da yüzdüğüne inanılan tarihi havuz, şifa arayan ziyaretçilerine antik kalıntılar arasında yüzme olanağı sunuyor. Rusya'dan Türkiye'ye gelen turistlerden Svetlana İvanov, Pamukkale'ye hayran kaldığını belirtip, "Moskova'dan geldik. Pamukkale çok güzel herkese tavsiye ediyoruz. Harika bir güzelliği var. Havuza hayran kaldık. Soğuk havada sıcak suya girmek keyifliydi" dedi.

Natasha Navikov ise, "Türkiye çok güzel bir ülke. Burayı çok beğendik. Çok memnun kaldık. Havuzda Kleopatra'nın yüzdüğüne inanılıyor. Bizde güzelleşmek için havuza gireceğiz. Koronavirüse karşı alınan tedbirler çok sıkı. Hijyene önem veriliyor" diye konuştu.

Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi
Kış ortasında antik havuzda yüzme keyfi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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