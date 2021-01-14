Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmak zorunlu mu?
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Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmak zorunlu mu?

14.01.2021 10:55 | Son Güncelleme: 14.01.2021 10:58
Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmak zorunlu mu?

Ülke genelinde kış mevsiminin zorlu şartları kendini son dönemlerde daha çok gösterirken, araç sahipleri Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmak zorunlu mu? sorularını sormaya başladı.

Resmi Gazete'de yayınlanan ve 1 Aralık tarihinde başlayan kış lastiği zorunluluğu araç sahiplerini uygulamaya geçirdi. Kış lastiği takmayanlar ise ceza alacak. Peki, Kış lastiği zorunlu mu? Kış lastiği takmak zorunlu mu? sorularının cevabı detaylarda.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLU MU?

Resmi Gazete'deUlaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan ve kış lastiği zorunluluğuna yönelik yayımlanan verilere göre, '2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu gereğince yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtların kış lastiği kullanmaları,hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutulacaktır. Bunların dışında bulunan ticari olmayan şahsi araçlar için uygulama zorunlu bulunmamakta fakat can ve mal güvenliği sağlayarak seyahat etmek için kış şartlarında tüm araçlarda kış lastiği kullanılması gerekmektedir.

KIŞ LASTİĞİ TAKMAK ZORUNLU MU?

7 derecenin altında olan sıcaklıklarda karlı, ıslak, çamurlu olan zeminlerde daha iyi yol tutuş ve güvenliği yüksek kış lastiklerini ticari araçların takma zorunluluğu bulunmakta. Yolcu ve yük taşıyan araçlar dışında bulunan hususi araçların ise takma zorunluluğu bulunmamaktadır.Ancak can ve mal güvenliğini korumak amacıyla kış lastiklerini hususi araçların takması önerilmektedir.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 10:58:23. #1.14#
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