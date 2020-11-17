Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı

17.11.2020 07:58 | Son Güncelleme: 17.11.2020 08:02
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı

GAZİANTEP'te, havaların soğumasıyla birlikte besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artırdığı için soğan kebabı tüketimi arttı.

GAZİANTEP'te, havaların soğumasıyla birlikte besin değerinin yüksek olması nedeniyle vücut direncini artırdığı için soğan kebabı tüketimi arttı.

Mevsim meyve ve sebzeleriyle kebap yapılan Gaziantep'te, kış aylarının vazgeçilmezi olan soğan kebabı yapımına başlandı. Vatandaşların özellikle grip ve nezleye karşı direnç kazanmak için talepte bulunmasıyla lokantalarda soğan kebabına ilgi de arttı. Kebap ustası Ahmet Çadır, özellikle kış aylarında her vatandaşın haftada bir defa soğan kebabı tükettiğini söyledi. Soğan kebabının tercih edilmesinin öncelikli nedeninin direnci artırması olduğunu anlatan Çadır, "Gaziantep'te her mevsimin kebabı vardır. İlkbaharda sarımsak ve yenidünya kebabı, yazın patlıcan kebabı, kış aylarında ise soğan kebabımız vardır. Soğan kebabı doğal antibiyotik özelliği ile bağışıklık sistemini güçlendiren her derde deva olan bir yemek türüdür. Kış aylarında herkesin en az haftada bir tükettiği vazgeçilmez yemek soğan kebabıdır. Yemeği yaparken küçük soğanları alıp, ikiye böleriz. Zırh ile çekilen eti kıyma haline getirip, soğanla beraber şişe saplayarak, ocakta pişiririz. Pişmesinin ardından da bu kebabı nar ekşisi ve limonla birlikte harmanlayıp servise ederiz" diye konuştu.Soğan kebabı yemek için restorana gelen Deniz Demirel, kebabın çok lezzetli olduğunu ifade ederek, "Gaziantep'te kebap başlı başına bir ürün. Bunun yanı sıra soğan kebabı hem sağlık hem de lezzet anlamında çok güzel bir yemek. Türkiye'de özellikle Gaziantep'te damak zevki çok önemli. Bu yemek belirle zamanlarda yapılıyor, o dönemlere denk gelindiği zaman kaçırmamak lazım. Koronavirüs döneminde de sağlığımız için bu yemeyi tercih etmeliyiz" dedi.


Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı
Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

İlgili Haberler

Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Erzurum'un meşhur Cağ Kebabı, Vanlıların damak tadına sunuldu
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Davraz Kayak Merkezi kış sezonuna hazırlanıyor
Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor
Kış hazırlıkları tamamlanan Yalnızçam, yeni kayak sezonunda ziyaretçilerini bekliyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Meral Akşener Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şener Şen İdil Fırat Deniz Seki Aras Bulut İynemli
Spor Ozan Tufan Deniz Türüç Caner Erkin Sergio Perez Sergen Yalçın
Daha Fazla Cuma Medya Milli İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kış hastalıklarının ilacı, soğan kebabı sezonu başladı - Gaziantep
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.11.2020 08:04:14. #1.15#
title