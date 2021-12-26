BARTIN (İHA) - Kış esaretinde ulaşımını atı ile sağlıyor

BARTIN - Bartın'da 4 gün boyunca etkili olan kar yağışı sonrası iş adamı Fahri Gürbüz, ulaşımını at ile sağlıyor.

Kış esaretinin yoğun yaşandığı Batı Karadeniz bölgesindeki Bartın'da kar yağışı birçok kesimde hayatı olumsuz etkiliyor.

Ulus ilçesi Ağa köyünde yaşayan iş adamı Fahri Gürbüz kar altında kalan aracını çıkaramayınca günlük işlerini atı ile görüyor. Köy yollarında kar yağışı nedeniyle ulaşımın sağlanamadığı bölgede ilçe merkezine at üstünde gelip giden Gürbüz,

"Yoğun kar yağışı ile yollarımız kapanmış durumdaydı. Biz bu şartlardan atımız sayesinde etkilenmedik. Kimisi için sıkıntı bizim için de zevk oldu. Ekmeğimizi, bakkal alışverişimizi 2-3 kilometre mesafeden atımız ile gelerek bu durumu atlatmış olduk" dedi.