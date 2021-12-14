Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı - Haberler
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Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı

İhlas Haber Ajansı / Beritan Kaya - Haberler | Güncel

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinin başında gelen salep, Diyarbakır'da tezgahlardaki yerini aldı.

DİYARBAKIR (İHA) - Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı

DİYARBAKIR - Kış aylarının vazgeçilmez içeceklerinin başında gelen salep, Diyarbakır'da tezgahlardaki yerini aldı.

Kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden olan salep, Diyarbakır'ın en işlek cadde ve sokaklarında satışa sunulmaya başlandı. Diyarbakır soğuğunda sıcak ve rahatlatan bir şey içmek isteyenlerin aklına ilk olarak, salep geliyor. Diyarbakırlılar da en işlek caddelerde satılan salepçilere yöneliyor. Baba mesleğini sürdüren ve Diyarbakır'ın en işlek yerlerinden birinde, Ulu Camiinin hemen yanında salep satan Mehmet Gülsüm, günde 100 bardak salep sattığını söyledi. Gülsüm, "Soğuk havalarda vatandaşlar çok fazla salep tüketiyor. Havalar çok soğuk şuan ve insanlar bir nebze bile olsa ısınmak için salebi tercih ediyor. Bu aylarda çok yoğunluk oluyor işlerimiz iyi çok şükür" diye konuştu.

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği salep tezgahlardaki yerini aldı

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