Kiryakos Miçotakis, Girit'te ABD uçak gemisini ziyaret etti

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis Girit Adası'na demirleyen ABD donanmasının en ünlü uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'i ziyaret etti. Mitsotakis burada yaptığı açıklamada, "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliği son derece yüksek seviyelerde. Ülkemiz Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücüne yönelik yatırımları artırıyoruz" dedi. Miçotakis'e ayrıca gemide, Yunanistan'ın ABD'den satın alacağı MH-60R tipi helikopterler de yakından tanıtıldı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis, Girit Adası'ndaki Souda Limanı yakınlarına demirleyen ABD donanmasının en ünlü uçak gemisi olan USS Dwight D. Eisenhower'ı ziyaret etti.

Yaklaşık 5 bin 600 asker ve 90 uçak ile helikopterin bulunduğu nükleer enerji ile çalışan uçak gemisini yanında Genelkurmay Başkanı Orgeneral Konstantinos Floros, yardımcısı Tuğamiral Stylianos Petrakis ve Başbakan Diplomatik Dairesi Başkanı Büyükelçi Eleni Souraniile birlikte ziyaret eden Mitsotakis'i ABD Donanması'nın Avrupa ve Afrika'daki Komutanı Amiral Robert Burke ve geminin komutanı Scott Robertson karşılandı.

"ABD İLE YÜKSEK İLİŞKİLER İÇERİSİNDEYİZ"

Mitsotakis ziyareti kendisine ait sosyal medya hesabından paylaşarak "ABD ile Yunanistan arasındaki askeri iş birliğinin son derece yüksek seviyelerde olduğunu" belirtti. Uçak gemisi ziyaretinde Kyriakos Mitsotakis saldırı amaçlı kullanılan MH-60R "Romeo" helikopterlerinin bulunduğu ve Yunanistan'ın ABD'den 7 tane alacağı bu helikopterlerde incelemelerde bulundu. Helikopterlerin 2022 yılının ortalarında teslim edileceği belirtildi.

"GİRİT'DEKİ ÜS ABD'NİN DOĞU AKDENİZ'DEKİ VARLIĞI İÇİN ÖNEMLİDİR"

Ziyarette bulunan ABD'nin Atina Büyükelçisi Geofree Pyatt ise "Yunanistan'ın Girit Adası'ndaki Souda üssünde birlikte iş birliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu üs savunma işbirliğimizin bir referans noktası olmuştur. Yunanistan'ın verdiği bu destek Doğu Akdeniz'deki ABD varlığı için önemlidir. Ayrıca Başkan Biden'ın kararını ve bu ilişkiyi daha da yüksek bir düzeye çıkarma konusundaki kişisel taahhüdünü önemlidir" diye konuştu.

ABD VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ İŞ BİRLİĞİ ÇOK YÜKSEK SEVİYELERDE

Mitsotakis daha sonra uçak gemisinin pistinde yürüyüş yaptı uçakların kalkışın ve inişi hakkında bilgi aldı. Ardından açıklama yapan Mitsatokis Yunanistan ve ABD silahlı kuvvetleri arasındaki mükemmel işbirliği, daha geniş bölgedeki ortak değerlerin ve çıkarların savunulması için ilişkilerin arttırılacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bugün Souda'da Amerikan uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Yunanistan arasındaki askeri işbirliği son derece yüksek seviyelerde. Ülkemiz Silahlı Kuvvetlerinin caydırıcı gücüne yönelik yatırımları arttırıyoruz. Souda üssü bu büyüklükteki Amerikan gemilerini barındırabilen tek üs, ABD ile askeri işbirliği giderek daha önemli hale geliyor. İki ülkeyi birleştiren bağlar her zamankinden daha güçlü olarak geliştiği için ABD Başkanı Joe Biden'a Yunan Devrimi'nin başlangıcından bu yana geçen 200 yılı selamladığı çok sıcak mesaj için teşekkür etmek istiyorum.

TATBİKAT DA YAPILDI

USS Dwight D. Eisenhower uçak gemisine Ticonderoga tipi kruvazörler ve Arleigh Burke tipi muhriplerle bir denizaltı eşlik ediyor. Başbakan Mitsotakis'in ziyareti sırasındaYunanistan Deniz Kuvvetleri'ne aitfirkateyn veiki denizaltı ile Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklarında katıldığıortak eğitim tatbikatları yapıldığı belirtildi.

ABD uçak gemisi ziyaretinin tamamlanmasında Mitsotakis'e geminin isminin yazıldığı olduğu şapka ve küçük hediyeler verildi.