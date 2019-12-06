Kırşehir Valiliğinden "Don ve Buzlanma" uyarısı
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Kırşehir Valiliğinden "Don ve Buzlanma" uyarısı

Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.

06.12.2019 14:53 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:58
Kırşehir Valiliğinden

Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.


Yazılı yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kırşehir ve çevresinde 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir."denildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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