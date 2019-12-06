Kırşehir Valiliğinden "Don ve Buzlanma" uyarısı
Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.
Mevsimsel değişikliklerin kendini göstermesinin ardından Kırşehir Valiliği yaptığı açıklama ile don ve buzlanma uyarısı yaptı.
Yazılı yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan bilgilere göre Kırşehir ve çevresinde 3 gün boyunca (06-07-08 Aralık 2019 Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri) kuvvetli buzlanma ve don olayı beklenmektedir. Kuvvetli buzlanma ve don olayı nedeniyle meydana gelecek olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın tedbirli olması önem arz etmektedir."denildi. - KIRŞEHİR