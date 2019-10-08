Kırşehir Kaman'da İsmail YK rüzgarı

08.10.2019 12:16

Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali'nde sahneye çıkan sanatçı, yeni şarkısını hep bir ağızdan söyleyen dinleyicilerine teşekkür etti.

Yeni single çalışması "Avucunu Yala Dur"u geçen hafta dijital platformlarda beğeniye sunan İsmail YK, 6 Ekim Pazar günü Kırşehir'de sevenleriyle bir araya geldi. Ünlü sanatçı, bu yıl 28'incisi düzenlenen Kaman Ceviz Kültür ve Sanat Festivali kapsamında sahneye çıktı.

EZBERE SÖYLEDİLER

Konserde yoğun ilgi nedeniyle zaman zaman izdiham yaşandı. Sevilen şarkılarını seslendiren İsmail YK'ya binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Dinleyicilerin henüz yeni çıkmış olmasına rağmen "Avucunu Yala Dur" şarkısını da ezbere söylemesi ünlü sanatçıyı duygulandırdı. Çok mutlu olduğunu söyleyen İsmail YK sevenlerine teşekkür etti. Söz ve müziği İsmail YK ile Mustafa Şimşek'e ait olan avucunu yala dur sarkisi Musicom Prodüksiyon etiketiyle yayınlandi.İsmail YK, Yurtseven Kardeşler'le birlikte hazırladığı yeni şarkılarını da çok yakında müzikseverlerle buluşturacak.

Kaynak: Bültenler