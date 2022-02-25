Kırşehir Eski Belediye Başkanı Gürses vefat etti

KIRŞEHİR (İHA) - KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir eski belediye başkanlarından Dr. Cahit Gürses vefat etti.

Kırşehir'de 1990-94 yılları arasında belediye başkanlığı görevinde bulunan ve bir süre önce de yakalandığı kanser rahatsızlığı için tedavi gören Gürses, 70 yaşında hayatını kaybetti. Ankara'da özel hastanede tedavi görürken hayatını kaybeden eski belediye başkanı Gürses için Kırşehir Belediyesi'nde yarın öğle namazını müteakip tören düzenlenecek.

Törenin ardından Ahi Evran Caminde kılınacak cenaze namazının ardından merhum Gürses'in naaşı Bağbaşı Mezarlığına defnedilecek. - KIRŞEHİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel