Kırşehir eski belediye başkanı Bahçeci'nin acı günü
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Kırşehir eski belediye başkanı Bahçeci'nin acı günü

14.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 14.03.2021 19:03
Kırşehir eski belediye başkanı Bahçeci'nin acı günü

Kırşehir eski belediye başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kırşehir eski belediye başkanı Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kırşehir'de 2009 - 2019 Yılları arasında 2 dönem belediye başkanlığı görevini yapan Yaşar Bahçeci'nin babası Mustafa Bahçeci, tedavi gördüğü Ankara Hacettepe Üniversite hastanesinde geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Bahçeci'nin cenaze namazının yarın Kırşehir'de öğle namazını müteakip kılınması bekleniyor. - KIRŞEHİR

Kırşehir eski belediye başkanı Bahçeci'nin acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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