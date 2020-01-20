Kırşehir'e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor
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Kırşehir'e özgü "Helebiş Geceleri" 50 yıl aradan sonra hayat buluyor

Kırşehirli merhum söz ustası Şemsi Yastıman'ın öncülük ettiği yöresel saz, söz ve muhabbet gecesi olarak adlandırılan "helebiş geceleri" 50 yıl aradan sonra Belediye ve Kent Konseyi çalışmaları ile yaniden canlanıyor.

20.01.2020 16:41 | Son Güncelleme: 20.01.2020 16:46
Kırşehir'e özgü

Kırşehirli merhum söz ustası Şemsi Yastıman'ın öncülük ettiği yöresel saz, söz ve muhabbet gecesi olarak adlandırılan "helebiş geceleri" 50 yıl aradan sonra Belediye ve çalışmaları ile yaniden canlanıyor.


Unesco Müzik Şehirleri ağına dahil edilen Kırşehir'de, müzik kültürünün gelişmesine de büyük katkı sağladığına inanılan Helebiş Gecelerinin ilki 25 Ocak tarihinde Neşet


Ertaş Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. Gecede, yöresel türküler eşliğinde Kırşehir'e özgü yemekler ikram edilecek.


Helebiş gecelerinin yeniden canlandırılması ile ilgili açıklamada bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz, "Merhum Şemsi Yastıman'ın İstanbul'da yaptığını ve geleneği devam ettirdiğini biliyoruz. Kırşehir Belediyesi olarak kültürümüzde var olan geleneği yeniden canlandırmak üzere organizasyon başlattık. Kırşehir Belediyesi "Kırşehir Evinde" yapacağız. Bürokrasi ve şehir kültürüne katkı sağlayan insanları davet ettik. Kültürün devamlılığını sağlamak adına çalışmalarımız sürecek"dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA
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