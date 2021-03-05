KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
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KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı

05.03.2021 18:46 | Son Güncelleme: 05.03.2021 19:00

Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandıKIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Vildan (24) ve Osman Çelik (25) çiftinin, evlendikten 15 gün sonra tabanca ile öldürülüp, cesetlerinin toprağa gömülmesiyle ilgili aranan Resul İnce (37) Kayseri'de sahte...

Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı

KIRŞEHİR'in Kaman ilçesinde Vildan (24) ve Osman Çelik (25) çiftinin, evlendikten 15 gün sonra tabanca ile öldürülüp, cesetlerinin toprağa gömülmesiyle ilgili aranan Resul İnce (37) Kayseri'de sahte kimlikle çobanlık yaptığı çiftlikte yakalanıp, tutuklandı. İnce'nin, 2008'de 5 kişinin öldürülmesi ile ilgili davadan da 65 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Geçen yıl 15 Aralık'ta evlenen Vildan Çelik ve Osman Çelik çiftinin cesetleri, 31 Aralık'ta Dağbaşı mevkisinde toprağa gömülü bulundu. Çiftin tabanca ile öldürüldüğü belirlendi. Jandarmanın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan, Vildan Çelik'in annesi Kadriye İnce, babası Veyis İnce, ağabeyleri Recep İnce, Resul İnce ve Ramazan İnce, ablası Hatice S., eşi Mehmet S. ve kuzeni Berhuda İnce tutuklanırken, dini nikahlı eşi Resul İnce ise firar etti.

SAHTE KİMLİKLE YAKALANDI

Çelik çiftini öldürdüğü iddiasıyla aranan Resul İnce'nin, Kayseri'nin Kocasinan ilçesi Oymaağaç mahallesindeki bir çiftlikte çobanlık yaptığı ve bu şekilde gizlendiği tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ve özel harekat polisleri tarafından çiftliğe operasyon düzenlendi. Resul İnce, yakalanarak gözaltına alındı. İnce'nin üzerinde Ahmet Biçim adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktı.

'AKLIM YAPAMADIKLARIMDA'

İnce'nin, 2008 yılında Mersin'in Tarsus ilçesinde İzzettin İkilik (42), Abidin İkilik (39), Recep İkilik (39), Bahri İkilik (55) ve Ahmet İkilik'in (19) öldürülmesi olayı ile ilgili davada yargılanıp 65 yıl hapis cezasına çarptırıldığı ve arandığı ortaya çıktı. Emniyette sorgusu tamamlandıktan adliyeye sevk edilen Resul İnce tutuklandı. İnce, Bünyan Cezaevine götürüldüğü sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere, Beni iyi çekin, yaptıklarım için pişman değilim, aklım hala yapamadıklarımda. Namus meselesi. Asla pişman değilim. Herkesin başına gelebilir dedi.

KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı
KAYSERİ Kırşehir'de yeni evli çiftin cinayet zanlısı, sahte kimlikle çobanlık yaparken yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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