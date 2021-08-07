Kırşehir'de, TOKİ Konutları teslimatları AK Parti Milletvekili ile belediyeyi karşı karşıya getirdi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Bağbaşı TOKİ konutlarının teslimatları ile ilgili AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu karşı karşıya geldi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, Bağbaşı TOKİ konutlarının teslimatları ile ilgili AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli ve Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu karşı karşıya geldi. Milletvekili Kendirli, Kırşehir Belediyesi'nin iskan vermemesi ve yasa dışı tutumu nedeniyle hak sahiplerinin mağdur edildiğini söylerken; Belediye Başkanı Ekicioğlu ise "Eğer biz belediye olarak hukuksuz bir iş yapıyorsak, sayın vekil suç duyurusunda bulunabilirsiniz" dedi.

Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun Bağbaşı TOKİ bölgesine giderek hak sahiplerini CHP Milletvekili Metin İlhan ve CHP İl Başkanı Baran Genç ile dinlemesi sonrasında AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli de AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal ile birlikte bölge halkına konutların teslimat tarihini vermişti. Teslimat süresinin geçmesi sonrasında ise yazılı açıklama yapan AK Parti Milletvekili Mustafa Kendirli, "TOKİ tarafından tamamlanarak geçici kabulü yapılan konutlara ilişkin müracaatın ardından belediye 15 gün içinde yapı kullanım iznini vermeyerek CHP'li Kırşehir Belediyesi vatandaşları mağdur etmiştir ve hükümetin işlerinde gecikme yaşandığı algısını oluşturmak istemiştir" ifadelerini kullandı.

Milletvekili ve belediye başkanını karşı karşıya getiren TOKİ'de binaların hak sahiplerine teslim edilememesi üzerine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu ise Milletvekili Kendirli'nin açıklamasına karşılık olarak; "Eğer bugün gelinen noktada Bin 126 konut sahibi konutlarına kavuşamamışsa bunun sorumlusu müteahhittir" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı