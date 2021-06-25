Kırşehir'de taraftar grubundan aşı uygulamasına davul zurnalı destek

Kırşehir'de taraftar grubu, kent meydanında kurulan standın yanında davul zurna eşliğinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı etkinliğine destek verdi.

Kırşehir'de taraftar grubu, kent meydanında kurulan standın yanında davul zurna eşliğinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen aşı etkinliğine destek verdi.

Misli.com 2. Lig'de mücadele eden Kırşehir Belediyespor'un genç taraftarları, davul zurna ekibiyle İl Sağlık Müdürlüğünün Cacabey Meydanı'nda kurduğu standın önünde buluştu.

Davul zurna eşliğinde oynayan gençler, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşılama uygulamasına dikkati çekti.

Meydanda bulunanlar, gençlerin gösterisini ilgiyle izledi. Bazı engelli vatandaşların da destek verdiği etkinliğin sonunda gençler, stantta aşı yaptırdı.

Taraftar grubu lideri Halil Kurt, aşıya teşvik için davul zurna eşliğinde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Vatandaşları aşı olmaya çağıran Kurt, şöyle konuştu:

"Aşı daveti yapmak için meydanda davul zurna eşliğinde toplandık. Taraftar olarak farkındalık oluşturmak istedik. Bu hastalıktan kurtulalım. Davul zurnayla oyun havaları çalındı. Oynadım, mutlu günlerin yakın olmasını istiyorum. Herkesi buraya aşı olmaya davet ediyorum."

Kırşehir Belediyespor taraftarı Serhat Gerger de toplum sağlığı ve hayatın tamamen normale dönmesi için herkesi aşı olmaya çağırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Güner