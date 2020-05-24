Kırşehir'de STK'lar ekmek üretim alanları ve dağıtımları denetledi KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Esnaf Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü ve TSO ekmek üretim alanlarını ve dağıtımları denetledi.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle Esnaf Odaları Birliği, Ticaret İl Müdürlüğü ve TSO ekmek üretim alanlarını ve dağıtımları denetledi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, Ramazan Bayramı ve kısıtlamalar nedeniyle Kırşehir Ticaret İl Müdürü Mahmut Dalgalı, Kırşehir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Atakan Alan ve Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Yılmaz ile birlikte ekmek üretimini hem yerinde, hem de araçlarla mahallelere götürülmesini denetledi.

Yapılan denetimle ilgili açıklama yapan Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, "Korona virüsle mücadele ettiğimiz günlerde Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı uygulandı. Bizde, ilgili daire müdürleri ve sivil toplum kuruluşları olarak vatandaşlarımıza sağlıklı şekilde ekmeklerinin ulaştırılması için elimizden gelen her türlü çalışmayı yapmaktayız" dedi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA