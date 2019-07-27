Kırşehir'de şehitler için mevlit okutuldu

Kırşehir'de şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz ve tüm şehitler için mevlit okutuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinde şehit Yılmaz ve tüm şehitler için mevlit programı düzenlendi.

Programa katılan Vali İbrahim Akın, Yılmaz'ın geçen yıl Bursa'nın Osmangazi ilçesinde motosikletli tim ekibinin kazasında yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybederek şehit olduğunu anımsattı.

Şehit polis memuru Hayrettin Yılmaz başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet dileyen Vali Akın, yakınlarına baş sağlığı temennisinde bulunarak, şehit ailelerinin her zaman yanında olduklarını da ifade etti.

Yılmaz ve tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunarak, dua edildi. Mevlidin ardından şehit ailelerine ikram da bulunuldu.

Programa, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Yarbay Suat Orhan, Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit aileleri ve yakınları katıldı.

Kaynak: AA