Kırşehir'de özel ekip en eskisi 21 yıllık 4 faili meçhul cinayeti aydınlattı

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, üç yıl süren çalışmayla en eskisi 21 yıl önce işlenen 4 faili meçhul cinayeti aydınlattı.

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, üç yıl süren çalışmayla en eskisi 21 yıl önce işlenen 4 faili meçhul cinayeti aydınlattı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kentteki polis sorumluluk bölgesinde işlenen ve failleri uzun süre bulunamayan cinayetlerle ilgili dosyaların yeniden ele alınması için İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bünyesinde 2019 yılında 7 deneyimli polisten oluşan özel ekip kuruldu.

Faili meçhul cinayet dosyalarının aydınlatılması için gece gündüz çalışan, en küçük delilleri bile yeniden inceleyen, çok sayıda güvenlik kamerası görüntüsü üzerinde çalışan ve ifadelerine başvurulan onlarca kişinin anlatımlarındaki çelişkileri değerlendiren ekip, ilk başarılı sonuca 2019 yılında ulaştı.

Üç yıl önce merkez Kervansaray Mahallesi'ndeki inşaat sahasında kafatası ve kemik bulunması üzerine çalışmaya başlayan özel ekip, buluntuların 2008 yılında kaybolan R.Ü'ye ait olduğunu belirledi. Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda faili meçhul dosyayı yeniden açan ve araştırmasını derinleştiren ekip, R.Ü'nün bağlantıda olduğu kişilerin ifadelerini aldı.

Olayla ilgili tanıklara da ulaşan ekip, şüpheli E.K'nin cinayetin işlendiği hafta ayağının alçıda olduğunu tespit etti. Yeniden sorgulanan E.K'nin bu durumla ilgili çelişkili bilgiler vermesi üzerine bağlantılı olduğu kişilerin de ifadesini alan ekip, tanık beyanlarıyla olayı aydınlattı.

Yaklaşık 9 ay süren çalışma sonunda cinayeti işlediği belirlenen E.K. gözaltına alındı. Çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan E.K, "kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle müebbet hapse mahkum edildi.

Ekip, Kırşehir'de 2000 yılında yaşanan "petrol cinayeti"yle ilgili dosyayı da yeniden açarak çalışmaya başladı. Akaryakıt istasyonunda pompacı olarak çalışırken 21 yıl önce başından silahla vurulan İ.N'nin kayıplara karışan katil zanlısının bulunması için tanık beyanları ve delil incelemesi yapan ekip, "siyah otomobil" detayından yola çıkarak yaptığı çalışmada önemli ipuçlarına ulaştı. Ekip, 8 ay süren çalışma sonunda olayın şüphelisi Y.D.A'yı gözaltına aldı. Tutuklanan sanık, Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başlandı.

Bir cinayeti araştırırken 3 kadını öldüren sanıklara ulaşıldı

Özel ekip, 2005 yılında kaybolduğu günden 5 gün sonra arazide cansız bedeni bulunan 63 yaşındaki S.A. adlı kadının katil zanlılarını bulmak için dosyayı yeniden açtı.

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla tanık beyanlarını alan ve dosya ile ilgili çalışmalarını derinleştiren özel ekip, yakın tarihlerde aynı bölgede kaybolan 60 yaşın üzerindeki M.A. ve evinde ölü bulunan S.B. adlı kadınların durumunun da aynı olayla bağlantılı olabileceğini değerlendirerek Bahçelievler Mahallesi'nde onlarca kişinin ifadesine başvurdu.

Tanık beyanlarından M.A'nın öldürülerek kuyuya atıldığını ve S.B'nin de bu olayın faillerini gördüğü için öldürüldüğünü belirleyen ekip, S.B'nin ölmeden önce görüştüğü kişileri de konuşturarak üç olayın aydınlatılması için çalışmasını genişletti. Bahçelievler Mahallesi'ndeki birçok kuyuda arama yapıldı.

Bölgede detaylı çalışmalar yapan ekip, kayıtlara biri cinayet, biri normal ölüm ve biri de kayıp olarak geçen 3 kadının katil zanlısı 5 kişiyi yakaladı, bunlardan 4'ü tutuklandı.

Özel ekibin aydınlattığı son faili meçhul dosya, eski AK Parti Kırşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Kırışık'ın yaklaşık 13 yıl önce kaybolması oldu.

Aracı 2008 yılında terk edilmiş olarak bulunan Kırışık'ın kaybolmasıyla ilgili Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinde tutuksuz yargılanan sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesi olduğu belirlenen el yazısı örnekleri ortaya çıktı.

Hasan Kırışık'ın bağ evinde bulunan ve üzerinde "Almanya'ya gidiyorum" yazılı notu, kriminal incelemede tutuksuz yargılanan sanıklardan birinin yazdığı tespit edildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesinin talimatı doğrultusunda ekip tarafından farklı adreslerde yakalanan R.A, M.K, G.K. ve F.K. cezaevine gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız