Kırşehir'de Neşet Ertaş'ı örnek alan çocuk ve gençler bağlama öğreniyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de bağlama kursuna katılan çocuklar ve gençler, Neşet Ertaş'ın yolundan gidiyor.

Kaman Gençlik Merkezi'nde 2 ay önce başlatılan bağlama ve gitar kursuna 20 kişi katılıyor. Müzik öğretmeni eşliğinde bağlama çalmayı öğrenen çocuk ve gençler, bozkırın tezenesi Neşet Ertaş'ı örnek alarak kendilerini geleceğe hazırlıyor.

Merkezde müzik öğretmeni olarak görev yapan Dilan Şahin, AA muhabirine, 20 kursiyere gruplar halinde bağlama eğitimi verdiğini söyledi.

Katılımcıların bağlama eğitiminde çok istekli olduğunu ve heyecanla kursa geldiklerini belirten Şahin, "Amacımız yetenekli gençleri yetiştirmek. Neşet Ertaş gibi başarılı olmayı hayal ediyorlar. Bağlama ve türküye hevesli olan diğer yetenekli çocukları ve gençleri de kursumuza bekliyoruz. Kursta gitar eğitimi de veriliyor." dedi.

Kursa katılan 10 yaşındaki Egemen Başeğmez de Neşet Ertaş gibi bağlama çalmayı hedeflediğini söyledi.

Türkü dinleyerek büyüdüğünü ifade eden Başeğmez, "Türkü dinlemeyi sevdiğim için bağlama çalmaya 7-8 yaşlarında başladım. Okul yoğunluğundan dolayı bağlama derslerime bir süre ara vermiştim. TRT'de yayınlanan Gönül Dağı dizisinde çalan türküleri dinleyince eğitime tekrar başladım. Burada benim gibi arkadaşlarım var ve onlarla bağlama eğitimi alıyoruz." dedi.

AA / Ali Güneş - Son Dakika Haberleri

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