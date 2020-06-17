Kırşehir'de, maske takma zorunluluğu getirildi
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Kırşehir'de, maske takma zorunluluğu getirildi

KIRŞEHİR'de, son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Kırşehir'de, maske takma zorunluluğu getirildi
17.06.2020 13:19 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:23

KIRŞEHİR'de, son günlerde artan koronavirus vakaları nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sokağa çıkanlara maske takma zorunluluğu getirildi.

Kırşehir'de, son günlerde artan koronavirüs vakaları nedeniyle il merkezinde nüfus yoğunluğunun olduğu cadde ve meydanlarda, maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı. Kırşehir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Hastalığın kontrolü ve yayılımının engellenmesinde maske kullanımı ve sosyal mesafenin korunmasının önemli hale geldiği değerlendirildiğinden, il merkezimizde nüfus hareketliliğinin ve yoğunluğun olduğu; Mehmet Ali Yapıcı Bulvarı, Belediye Kavşağı, Terme Caddesi, Aşıkpaşa Bulvarı, Türbe Kavşağı, Belediye Kavşağı, Prof. Dr. Mehmet Ali Altın Bulvarı,  Atatürk Caddesi, Yenice Şubesi Kavşağı, Cacabey Meydanı, Kentpark'ta, vatandaşların ağız ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarını zorunluluğu getirilmiştir" denildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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