Kırşehir'de KOP desteğiyle "Hayal Kütüphanesi" kurulacak
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Kırşehir'de KOP desteğiyle "Hayal Kütüphanesi" kurulacak

Kırşehir'de KOP desteğiyle 'Hayal Kütüphanesi' kurulacak
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de çocuklar ile gençlerin becerilerini artırmak amacıyla Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle "Hayal Kütüphanesi" kurulacağı belirtildi.

Kırşehir'de çocuklar ile gençlerin becerilerini artırmak amacıyla Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının desteğiyle "Hayal Kütüphanesi" kurulacağı belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOP Okuyor Mali Destek Programı kapsamında hazırlanan "Kırşehir KOP Hayal Kütüphanesi Projesi" desteklenmeye değer bulundu.

Destekle ilgili hazırlanan protokol, Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin ve KOP Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin tarafından imzalandı.

Proje kapsamında hayal kütüphaneleri ile teknik-teorik bilgilerin çocuk ve gençlere en iyi şekilde öğretilmesi, robot yapımı, film ve animasyon yapımı, mobil uygulama geliştirme, gibi bir çok alanda imkanların sunulması hedefleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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