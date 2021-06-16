Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu

Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastane ve aile sağlığı merkezlerinin ardından kent meydanına kurulan çadırda da vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında hastane ve aile sağlığı merkezlerinin ardından kent meydanına kurulan çadırda da vatandaşlara aşı yapılmaya başlandı.

Randevularını alanlar, İl Sağlık Müdürlüğünce Cacabey Meydanı'nda kurulan çadıra gelerek Kovid-19 aşılarını yaptırabiliyor.

Meydandaki aşı çalışmalarını denetleyen İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların aşıya en hızlı şekilde ulaşmasını sağlamak için her türlü gayreti gösterdiklerini söyledi.

Halkın Cacabey Meydanı'nı yoğun şekilde kullandığını vurgulayan Bulut, şunları kaydetti:

"Bizim hızlı bir şekilde toplumu aşılamamız lazım. Toplumun yüzde 70-80'i aşılandığında salgının hızı büyük oranda kesilmiş olacak. Hastanelerimizde ve aile sağlığı merkezlerimizde aşılamalarımıza zaten devam ediyoruz. Vatandaşlarımız meydanı yoğun olarak kullandıkları için onlara daha hızlı şekilde ulaşmak için buraya standımızı kurduk. Beklediğimizden çok daha fazla ilgi var. Gelen vatandaşlarımızın bekletmeden aşılarını yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisine bağlı olarak meydanda hizmet vermeye devam edeceğiz."

Sağlık görevlisi Sevim Maral da sabah çadırda aşı yapmaya başladıklarını ifade ederek, "Buradaki uygulama hastanenin yükünü de alacaktır. Yoğun ilgi görüyoruz. Bir aşı seferberliği söz konusu Kırşehir'de. Hastanedeki tüm uygulamaları burada çadırımızda yapıyoruz. Büyük özveri ile çalışıyoruz." diye konuştu.

Vatandaşlardan Cemil Uysal ise "Burada sıra beklemeden aşımı olacağım için mutluyum. Açık alanda, bu meydanda aşı uygulaması yapılması daha güzel." dedi.

Çadırda uygulanan BioNTech aşıları, özel dolaplarda sıfırın altında 80 derecede saklanıyor.

Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu
Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu
Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu
Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi, 13 kantin daha kapanma yolunda
BELTUR'a ait 42 hastane kantininde sözleşme yenilenmedi, 13 kantin daha kapanma yolunda
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
İngiltere Afrin'deki hastane saldırısını kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Angela Merkel Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Enis Arıkan Şeyma Subaşı Farah Zeynep Abdullah
Spor Cristiano Ozan Tufan Burak Yılmaz Roland Garros Roberto Mancini
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kırşehir'de kent meydanına aşı seferberliği için çadır kuruldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.06.2021 16:14:42. #1.13#

title